Добкін розповів, як Янукович тікав через Харків у 2014: "дуже хвилювався і постарів"

За його словами, Януковичу загрожувала фізична небезпека у Харкові щохвилини.

Президенту України Віктору Януковичу 21-22 лютого у Харкові загрожувала небезпека щохвилини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на допиті в Оболонському районному суді Києва, який розглядає справу за обвинуваченням Януковича у вчиненні державної зради, заявив свідок захисту – екс-голова Харківської обласної державної адміністрації, народний депутат України Михайло Добкін.

За його словами, Януковичу загрожувала фізична небезпека у Харкові щохвилини.

Добкін зазначив, що чув розмову одного високопосадовця Управління державної охорони, з якої зрозумів, що співробітники управління УДО в Криму не готові були охороняти Януковича.

За словами депутата, Янукович дуже хвилювався за свою безпеку. Добкін наголосив, що Янукович за час перебування у Харкові постарів.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Оболонський райсуд Києва, який розглядає справу за обвинуваченням екс-президента Януковича у вчиненні державної зради, проводить допит Добкіна.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.