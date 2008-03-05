Партія регіонів вийшла з Конституційної ради

13:13, 05 березня 2008
Політика
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Про це повідомив Лавринович

Партія регіонів припинила свою участь у роботі Конституційної ради, ініційованій президентом Віктором Ющенком. Про це у кулуарах парламенту заявив екс-міністр юстиції Олександр Лавринович. Депутат-регіонал пояснив це тим, що Конституційна рада практично почала писати нову Конституцію України “починаючи з преамбули”, - уточнив Лавринович.

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