Росія використовувала систему ППО під час руху конвою в Донецьку - Пайєтт
12:41, 14 листопада 2014Політика
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Про це американський посол написав у своєму Twitter.
REUTERS
Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт заявляє про наявність інформації, що Росія використовувала систему протиповітряної оборони під час руху конвою в Донецьку.
Про це він написав у Twitter.
"У нас є інформація, що російська система ППО працювала поруч із сепаратистським конвоєм в Донецьку – ймовірно, для захисту конвою", - зазначив посол.
У нас є інформація, що Російська система ППО працювала поруч з сепаратистським конвоєм в Донецьку – ймовірно для захисту конвою.
— Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) November 14, 2014
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