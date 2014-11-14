Росія використовувала систему ППО під час руху конвою в Донецьку - Пайєтт

Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт заявляє про наявність інформації, що Росія використовувала систему протиповітряної оборони під час руху конвою в Донецьку.

Про це він написав у Twitter.

"У нас є інформація, що російська система ППО працювала поруч із сепаратистським конвоєм в Донецьку – ймовірно, для захисту конвою", - зазначив посол.