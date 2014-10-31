Пайєт: корупція є більшою загрозою майбутньому України, ніж російські танки

Таку заяву в інтерв'ю "Українській правді" зробив посол США в Україні Джефрі Пайєт. "Це багаторічний проект. Але, з того, що я бачив, і з тої хоробрості, яку продемонстрували українські військові, можна з впевненістю сказати, що у вас є будівельний матеріал для цього", - підкреслив посол.

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Він запевнив, що в реформі армії Україні нададуть допомогу як США, так і партнери по НАТО. "Але це все є однією зі складових частин більш масштабного завдання загальнонаціонального оновлення", - сказав дипломат.

В зв'язку з цим, Джефрі Пайєт підкреслив, що "зараз немає більшої загрози безпеці України, ніж ракова пухлина корупції. Ці "звичні практики", їх продовження, є більшою загрозою українському майбутньому, ніж російські танки на Сході".

Крім того дипломат зазначив,що "зараз кажуть, що голосування на виборах в Раду було проєвропейським. Мені здається, важливіше, що воно було про-реформаторським". При цьому Джефрі Пайєт висловив сподівання, що і президент і прем’єр-міністр добре розуміють важливість дотримання курсу на реформи.

"Тепер не можна буде вже шукати виправдання в тому, що є нереформована, успадкована від часів Януковича Верховна Рада, яка заважає проводити реформи. На столі в одного з американських президентів була табличка "The buck stops here", тобто "Остання інстанція. Якщо не я зроблю, то хто зробить?", - заявив дипломат, додавши, що "зараз у президента Порошенка є безсумнівний мандат на проведення реформ, є більшість у Раді, яка поділяє його бачення України". "Сподіваюся, що він візьметься за ці проблеми негайно і не шукатиме відмовок", - підкреслив Джефрі Пайєт.

Крім цього, дипломат зазначив, що в останній час в Україні будо ухвалено декілька важливих законів, але при цьому він підкреслив, що "Україні потрібні не лише хороші закони – зараз завдання полягає в тому, щоб втілити їх в життя".