У Німеччині затримали екс-нардепа Крючкова у справі про розкрадання 346 мільйонів

Крючков фігурує у справі привласнення 346 млн грн "Запоріжжяобленерго", у якому понад 60% акцій належить державі.

У Німеччині затримали колишнього народного депутата Дмитра Крючкова, якого підозрюють у розкраданні коштів «Запоріжжяобленерго».

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України, передає Радіо Свобода.

"14 квітня на території Німеччини затримано голову правління ПрАТ "ХК "Енергомережа", якого підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України. Національне бюро готує пакет документів, необхідних для екстрадиції підозрюваного до України, який найближчим часом буде передано компетентним органам Німеччини", – зазначили в НАБУ.

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Нагадаємо, Крючков фігурує у справі привласнення 346 млн грн "Запоріжжяобленерго", у якому понад 60% акцій належить державі. У липні 2016 року, за словами директора НАБУ Артема Ситника, Крючкова оголосили в розшук. На сайті МВС вказано, що він зник 17 травня 2017-го.

За версією слідства, Крючков є організатором схеми, через яку ВАТ "Запоріжжяобленерго" та ДП "Енергоринок" завдали збитків на загальну суму понад 346 млн грн.

"Упродовж 2015-2016 років ПрАТ "ХК "Енергомережа" уклало договори про відступлення права вимоги за електроенергію, яку ВАТ "Запоріжжяобленерго" поставляло низці промислових підприємств. У результаті цього гроші за спожиту електрику надходили не ДП "Енергоринок" і ВАТ "Запоріжжяобленерго", а ПрАТ "ХК "Енергомережа", – зазначили в НАБУ.

Розслідування в цій справі триває від грудня 2015 року. У вчиненні злочину слідство підозрює двох осіб.

Довідка УНІАН. Дмитро Крючков обирався народним депутатом V скликання від «Блоку Юлії Тимошенко» - партій «ВО «Батьківщина» і Українська соціал-демократична партія. Був членом Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.