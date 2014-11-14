У "Народному фронті" заявляють, що проект коаліційної угоди готовий на 95%

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив учасник коаліційних переговорів від “Народного фронту” В'ячеслав Кириленко сьогодні у коментарі журналістам під час презентації проекту угоди в частині реформ.

“Сьогодні ми завершили роботу над погодженням робочою групою у складі п'яти політичних сил проекту тексту коаліційної угоди. При чому всі розділи, які стосуються змісту реформ, погоджено. Регламент ми також обговорювали і в основному дійшли згоди”, - сказав він і додав, що деякі питання необхідно “відшліфувати”.

Зокрема, додав Кириленко, це стосується преамбули.

“Вся основна робота на 95% завершена. Ті 5%, які лишаються, будуть завершені в середу”, - сказав Кириленко.

На його думку, після цього функції робочої групи будуть завершені і розпочнеться робота над підготовкою першого засідання нової Верховної Ради.

Читайте такожЯценюк озвучив пропозиції щодо майбутніх можливих міністрів (повний список)“На нашу думку, не буде жодних уповільнень з проголошенням коаліції. В тому числі і щодо вирішення кадрових питань, що буде зроблено у перший день роботи новообраної Верховної Ради”, - сказав Кириленко.