Наливайченко вважає, що екс-голова СБУ в Севастополі
Голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко вважає, що екс-керівник СБУ Олександр Якименко наразі перебуває у Севастополі.
Про це він сказав у п'ятницю ввечері в ефірі телеканалу Інтер.
«У мене безпосередня порада для нього (Якименка – УНІАН) – брати квиток з Севастополя і їхати сюди до Києва, поки є сполучення. Ми порекомендуємо, як брати квиток до Херсона, а потім – електричкою», - зазначив Наливайченко.
При цьому він наголосив, що Якименко повинен постати перед українським судом.
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«Досить ходити Севастополем. Він постане перед українським судом», - висловив переконання голова СБУ.
Довідка УНІАН. Генерал-майор Олександр Якименко обіймав посаду голови СБУ з 9 січня 2013 по 24 лютого 2014. Його підозрюють у державній зраді і злочинах проти людства під час подій Євромайдану. За деякми даними, переховується в Росії.