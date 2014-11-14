Наливайченко вважає, що екс-голова СБУ в Севастополі



Про це він сказав у п'ятницю ввечері в ефірі телеканалу Інтер.

«У мене безпосередня порада для нього (Якименка – УНІАН) – брати квиток з Севастополя і їхати сюди до Києва, поки є сполучення. Ми порекомендуємо, як брати квиток до Херсона, а потім – електричкою», - зазначив Наливайченко.

При цьому він наголосив, що Якименко повинен постати перед українським судом.

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«Досить ходити Севастополем. Він постане перед українським судом», - висловив переконання голова СБУ.

Довідка УНІАН. Генерал-майор Олександр Якименко обіймав посаду голови СБУ з 9 січня 2013 по 24 лютого 2014. Його підозрюють у державній зраді і злочинах проти людства під час подій Євромайдану. За деякми даними, переховується в Росії.