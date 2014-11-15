ЄК: Для зменшення газової залежності ЄС від Росії необхідно розвивати диверсифікацію газових поставок



Про це в коментарі кореспонденту УНІАН повідомив віце-президент Єврокомісії, єврокомісар з питань енергетики Марош Шевчович.

Зокрема, єврокомісара запитали його особисту думку щодо того, яке буде майбутнє у постачанні російського газу в ЄС.

”Газ буде залишатися важливою частиною енергетичного балансу Європейського Союзу на довгі роки, а також ЄС та Росія мають давні відносини в енергетичній галузі”, - сказав Шевчович.

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За його словами, в той час як в ЄС вживають заходи, щоб побудувати стійкий Енергетичний союз (Energy Union) з урахуванням кліматичної політики, одночасно необхідно дивитися на всі аспекти європейскої енергетичної безпеки та завдань щодо неї, передбачених до 2030 року.

”Це також означає, що деяким країнам-членам доведеться диверсифікувати свої постачання для того, щоб не залежати від одного або основного постачальника”, - додав Шевчович.

У цьому зв`язку він навів приклад Литви, яка побудувала власний LNG-термінал, що сприятиме балтійським країнам в здобутті незалежності в енергетичних питаннях від Росії.