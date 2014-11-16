За добу в зоні АТО поранено 6 військових, загиблих немає
13:35, 16 листопада 2014Політика
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За минулу добу, 15 листопада, в зоні АТО на Донбасі немає загиблих серед військових, однак поранено 6 бійців.
За добу сили АТО не зазнали втрат / фото УНІАН
Про це повідомив керівник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу, ми не маємо втрат, поранено 6 військовослужбовців", - сказав Андрій Лисенко.
За його словами, найбільш активні обстріли бойовики вели на Дебальцевському, Донецькому та Первомайському напрямках.
При цьому Андрій Лисенко підкреслив, що кількість і інтенсивність обстрілів українських військових з боку бойовиків дещо знизилися, але фіксуються ознаки підготовки терористів і російських військ для проведення наступальних операцій.
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