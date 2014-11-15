Через бої на Донбасі загинули понад 4 тисячі осіб - ООН
12:41, 15 листопада 2014Суспільство
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В ООН визнають, що попередні дані про загиблих та постраждалих дуже стримані, а реальні цифри можуть бути значно вищими.
REUTERS
Понад 4 тисячі осіб (4,132) стали жертвами військової агресії на Донбасі. Про це йдеться у доповіді управління з координації гуманітарних питань ООН, передає 5 канал.
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Кількість поранених, за цими даними, - майже 10 тисяч. Утім, автори доповіді визнають: такі оцінки кількості загиблих та постраждалих - дуже стримані. І вірогідно, реальні цифри - значно вищі.
Нагадаємо, станом на кінець вересня кількість загиблих у зоні АТО в ООН оцінювали у три з половиною тисячі людей.
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