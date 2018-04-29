МЗС закликає світ посилити тиск на Росію через обстріли

У МЗС впевнені, що Росії потрібна дестабілізація України.

МЗС закликає країни-партнери збільшити тиск на Росію через агресію на Донбасі.

Про це написала в Twitter в неділю прес-секретар МЗС Мар'яна Беца.

Вона зазначила, що в суботу на Донбасі було зафіксовано 61 обстріл, в результаті яких постраждало 7 українських військових.

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За словами Беци, Росії потрібна дестабілізація України.

"Закликаємо партнерів здійснювати більший тиск на Росію", - написала прес-секретар МЗС.