МЗС закликає світ посилити тиск на Росію через обстріли

12:38, 29 квітня 2018
Політика
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МЗС України / фото REUTERS

Про це написала в Twitter в неділю прес-секретар МЗС Мар'яна Беца.

Вона зазначила, що в суботу на Донбасі було зафіксовано 61 обстріл, в результаті яких постраждало 7 українських військових.

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За словами Беци, Росії потрібна дестабілізація України.

"Закликаємо партнерів здійснювати більший тиск на Росію", - написала прес-секретар МЗС.

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Теги: #МЗС#обстріли#тиск на Росію#російська агресія на Донбасі