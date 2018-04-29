МЗС закликає світ посилити тиск на Росію через обстріли
12:38, 29 квітня 2018Політика
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У МЗС впевнені, що Росії потрібна дестабілізація України.
МЗС України / фото REUTERS
МЗС закликає країни-партнери збільшити тиск на Росію через агресію на Донбасі.
Про це написала в Twitter в неділю прес-секретар МЗС Мар'яна Беца.
Вона зазначила, що в суботу на Донбасі було зафіксовано 61 обстріл, в результаті яких постраждало 7 українських військових.
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За словами Беци, Росії потрібна дестабілізація України.
"Закликаємо партнерів здійснювати більший тиск на Росію", - написала прес-секретар МЗС.
Russia needs destabilization of Ukraine. 61 attacks, mortars used.7 UA WIA. Urge partners exert more pressure on Ru pic.twitter.com/KYBqo5emAT— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) April 29, 2018
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