Рубан: в полоні у бойовиків залишається до 500 українських військових

Таку інформацію озвучив один з лідерів переговорної групи по звільненню та обміну полонених Володимир Рубан, передає Громадське ТБ.

У свою чергу, за його словами, в української сторони знаходиться до 400 полонених з боку бойовиків.

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"З іншого боку, під охороною СБУ і МВС перебуває близько 250-300 бойовиків. Ще близько сотні терористів знаходяться у батальйонів", - заявив представник ГО "Офіцерський корпус" Володимир Рубан.

Також він висловив впевненість, що лідер бойовиків в Горлівці Ігор Безлер, він же "Біс" - живий, але як і Ігор Гиркин "Стрелков" вже не повернеться в "ДНР", оскільки російські спецслужби проводять "зачистку" неугодних бойовиків в окупованому Донбасі.