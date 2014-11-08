Рубан: в полоні у бойовиків залишається до 500 українських військових
В полоні у терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР" залишаються 400 до 500 українських військових.
Таку інформацію озвучив один з лідерів переговорної групи по звільненню та обміну полонених Володимир Рубан, передає Громадське ТБ.
У свою чергу, за його словами, в української сторони знаходиться до 400 полонених з боку бойовиків.
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"З іншого боку, під охороною СБУ і МВС перебуває близько 250-300 бойовиків. Ще близько сотні терористів знаходяться у батальйонів", - заявив представник ГО "Офіцерський корпус" Володимир Рубан.
Також він висловив впевненість, що лідер бойовиків в Горлівці Ігор Безлер, він же "Біс" - живий, але як і Ігор Гиркин "Стрелков" вже не повернеться в "ДНР", оскільки російські спецслужби проводять "зачистку" неугодних бойовиків в окупованому Донбасі.