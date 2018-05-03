Побиття Найєма: нардеп лежить у лікарні без охорони

Учора Мустафі Найєму мали проводити судово-медичну експертизу. Але було запалення і трималася висока температура.

Після нападу в центрі Києва народний депутат Мустафа Найєм перебуває у клініці без охорони.

Про це повідомив брат політика та юрист Масі Найєм, передає Gazeta.ua.

"Він перебуває у клініці в Києві. Це не приватна клініка. Мустафа не під охороною... Учора йому мали проводити судово-медичну експертизу. Але було запалення і трималася висока температура. Лікарі сказали, що з лікарні ще вивозити не можна", - сказав він.

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Масі Найєм вважає, що справу можуть перекваліфікувати з хуліганства.

"Усе буде залежати від стану Мустафи і наявності доказів. Зараз є певна кількість. Мої прогнози: це може змінитися на "Завдання тяжких тілесних ушкоджень", - сказав він.

Брат наголосив, що Мустафа Найєм не прикривається статусом народного депутата.

"Одному підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту цілодобово. Двом іншим, до яких більше претензій, - домашній арешт із 23:00 до 6:00. Це дивує, бо щодо них є багато доказів... Тут нема жодної політики. Все іде за термінами Процесуального кодексу", - зазначив Найєм.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня в центрі Києва автомобіль Найєма підрізав Mercedes, почалася сварка. У цей момент до них під‘їхав автомобіль BMW. У ході конфлікту один із незнайомців вдарив депутата в обличчя. Зловмисники з місця події зникли. Найєма госпіталізували і згодом прооперували.

Правоохоронці за підозрою у нападі затримали трьох чоловіків. Двоє з них мають громадянство РФ та перебувають на території України на підставі посвідок про тимчасове проживання, ще один - громадян України.

Четвертий підозрюваний у нападі на депутата Магомед-Амін Саітов. Йому заочно оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 296 (хуліганство) та ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне пошкодження) КК України, і оголошено у розшук. Як повідомив член колегії МВС, народний депутат Антон Геращенко у Facebook, що Саітов в день скоєння злочину вилетів літаком до Баку.