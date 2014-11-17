На Луганщині атаковано блокпост Нацгвардії, силовики зазнали втрат
15:32, 17 листопада 2014Політика
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Вчора вранці бойовики обстріляли блокпост сил АТО поблизу населеного пункту Золоте на Луганщині.
Бойовики атакували блокпост сил АТО / УНІАН
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Національної гвардії України.
У результаті обстрілу загинув один нацгвардієць, ще двоє отримали поранення.
"Старший офіцер групи бойової та спеціальної підготовки вінницької військової частини Нацгвардії майор Олександр Каплінський помер у міській лікарні Лисичанська від осколкового поранення в голову", – йдеться в повідомленні.
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