На Луганщині атаковано блокпост Нацгвардії, силовики зазнали втрат

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Національної гвардії України.

У результаті обстрілу загинув один нацгвардієць, ще двоє отримали поранення.

"Старший офіцер групи бойової та спеціальної підготовки вінницької військової частини Нацгвардії майор Олександр Каплінський помер у міській лікарні Лисичанська від осколкового поранення в голову", – йдеться в повідомленні.

Читайте такожЗ вересня бойовики просунулися на 70 км і планують захопити ще 6 стратегічних об’єктів - генералЯк повідомляв УНІАН, за минулу добу в зоні АТО загинули 6 українських військових, 9 отримали поранення.