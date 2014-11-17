У ЄС щораз більша різниця поглядів на тему санкцій проти Росії - МЗС Польщі

Про це повідомляє польське інформаційне агентство РАР з посиланням на заяву міністра для журналістів після сьогоднішньої зустрічі глав МЗС держав Євросоюзу.

"Я був свідком дискусії на тему чітких записів (у рішенні) та вважаю, що добре сталося, що взагалі зайняли таку позицію. Було би погано, якби не вдалося зайняти спільної позиції. Різниці були великими, але треба радіти з того, що є", - сказав він.

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Схетина сказав, що різниць більше, ніж було ще місяць тому під час попередньої зустрічі глав МЗС ЄС у Люксембурзі, на якій було прийнято рішення про збереження запроваджених у вересні економічних санкцій проти РФ.

Польський міністр також сказав, що його не розчарували сьогоднішні домовленості міністрів, висловивши думку, що європейські політики таким чином "хотіли спробувати ще дати собі шанс" на порозуміння з Росією.

Схетина додав, що ще на цьому тижні до Києва та Москви на переговори поїде глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, а пізніше - верховний представник із зовнішньої політики та безпеки ЄС Федеріка Могеріні.

Як повідомляв УНІАН, міністри закордонних справ держав Європейського Союзу сьогодні домовились про розширення списку людей, проти яких будуть введені персональні візові та фінансові санкції, в який увійдуть лідери самопроголошених Донецької та Луганської «народних республік». Водночас санкції не будуть поширені на представників Російської Федерації.

Раніше представники української влади закликали західні держави посилити санкції проти Росії за те, що вона визнала проведені проросійськими бойовиками так звані вибори на початку листопада цього року та у цьому місяці збільшила поставки зброї для бойовиків, які, у свою чергу, активізували напади на позиції українських військових на Донбасі.