У Євросоюзі очікують швидкого формування Кабміну

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у висновках Ради ЄС із закордонних справ щодо України, ухвалених сьогодні за результатами обговорення.

Привітавши проведення парламентських виборів в Україні, які засвідчили прагнення до демократичного розвитку відповідно до міжнародних зобов’язань, Рада ЄС заявила, що очікує на невідкладне формування нового уряду.

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„Рада ЄС очікує термінового формування нового уряду. Базуючись на результатах виборів, слід шукати широкого національного порозуміння для необхідних політичних та економічних реформ в Україні, у тому числі конституційної реформи, децентралізації, реформи судової системи, правоохоронних органів, боротьби з корупцією та забезпеченням прав національних меншин. Поновлення інклюзивного національного діалогу щодо реформ матиме важливе значення для єдності та внутрішньої згуртованості”, - йдеться у висновках.

Також Рада ЄС привітала початок тимчасового застосування Угоди про асоціацію і нагадала, що „активізація процесу реформ, у тому числі належної підготовки до майбутньої реалізації розділу IV цієї угоди (про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі), матиме вирішальне значення з точки зору політичного об'єднання України та економічної інтеграції з ЄС”.

Рада закликає владу України прискорити проведення реформ і нагадує, що Євросоюз готовий, у координації з іншими донорами та міжнародними фінансовими інститутами, підтримати здійснення реформ, а також відновлення економіки України.