НАЗК знайшло брехню у декларації ще одного нардепа

До НАБУ направлено відповідний висновок за результатами повної перевірки.

Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило та направило до Національного антикорупційного бюро України обґрунтований висновок за результатами повної перевірки декларації за 2015 рік (виправленої), поданої народним депутатом Андрієм Журжієм.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК. Нацагентство встановило, що суб’єкт декларування подав недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму понад мільйон гривень.

Читайте такожМіністр юстиції Петренко прокоментував дорогий відпочинок у Туреччині (фото, відео)«Народний депутат відобразив недостовірні відомості щодо нарахованого/отриманого доходу, одержаного ним у вигляді дивідендів та членом його сім’ї у вигляді зарплати, не відобразив дохід у вигляді соціальних виплат та інформацію про наявність корпоративних прав. Загалом за результатами повної перевірки декларації народного депутата було встановлено відображення в ній недостовірних відомостей на загальну суму понад 1 мільйон 200 тисяч гривень», - йдеться у повідомленні.

В агентстві нагадують, що відповідальність за декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб передбачена статтею 366-1 Кримінального кодексу України.

«Затвердження обґрунтованого висновку та направлення його до спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції не означає визнання особи винною у вчиненні правопорушення, а є підставою для здійснення досудового розслідування», - додали в НАЗК.

Як повідомляв УНІАН, слідчі НАБУ виявили брехню і в декларації народного депутата Олега Ляшка. Нардеп вказав, що продав за 2,2 мільйони свій Merсedes. Однак людина, яка нібито його придбала, нічого про це не знає, а підписи у документах підроблені.