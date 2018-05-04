Брехня у декларації: НАБУ встановила фіктивність продажу авто Ляшка за 2,2 мільйони гривень

Жінка, якій Ляшко начебто продав автомобіль, заперечила факт продажу.

Слідчі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) встановили фіктивність продажу нардепом Олегом Ляшком автомобіля, про який він написав у своїй декларації.

Згідно з ухвалою суду щодо клопотання прокурорів у справі № 42017000000000994, яка ведеться стосовно Ляшка вже понад рік, у своїй декларації нардеп вказав прибуток з продажу автомобіля у розмірі понад 2 мільйонів гривень.

Читайте такожМільйони доларів за голосування: Онищенко розповів про те, хто "підгодовував" ЛяшкаОднак свідок, якому Ляшко начебто продав свій Merсedes Benz S 500L, заперечила факт придбання зазначеного транспортного засобу у нардепа, підписання з цього приводу будь-яких документів, факт володіння транспортним засобом та факт передачі Ляшку будь-яких грошових коштів, а також надання своїх документів для оформлення на її ім'я зазначеного транспортного засобу.

При цьому графологічна експертиза підтвердила, що підпис на документах щодо переоформлення авто дійсно не належить вказаній у документах особі.

Нагадаємо, у жовтні минулого року повідомлялось, що НАБУ також перевіряє декларацію Ляшка у зв’язку з повідомленням про виграш ним понад 570 тисяч гривень у лотерею.