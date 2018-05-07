Посольство Бразилії відмовилося допомагати Лусваргі - адвокат

Посольство Бразилії саме повідомило українських правоохоронців про місцезнаходження Лусваргі, уточнив адвокат.

Посольство Бразилії відмовилося підтримувати бразильця Рафаеля Маркуса Лусваргі, який воював на Донбасі на стороні терористичної організації "ДНР".

Про це на сторінці в Facebook повідомив його адвокат Валентин Рибін.

За його словами, посольство відмовилося видавати Лусваргі документи на повернення і допомагати поверненню в Бразилію.

"Мої багаторазові звернення до Консула посольства Бразилії про необхідність повернути Рафаеля додому і попередження про незавидну в майбутньому долю добровольця, в разі прояву пасивності, почуті не були", - написав Рибин.

Посольство Бразилії саме повідомило українських правоохоронців про місцезнаходження Лусваргі, уточнив адвокат.

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Раніше повідомлялося, що представники націоналістичної організації C14 затримали біля станції метро "Олімпійська" у Києві екс-терориста "ДНР", громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі і привели його до управління СБУ.

У Службі безпеки України повідомили, що проводять з Лусваргі процесуальні дії, а зібрана слідчими СБУ доказова база щодо участі Лусваргі в незаконних збройних формуваннях "ДНР" "повністю була підтверджена рішенням суду".

"Рішення, яке викликало обурення значної частини суспільства, базується виключно на процедурних моментах", - зазначили в СБУ.

Увечері того ж дня прес-служба прокуратури м. Києва повідомила, що на розгляді у суді прокуратура буде наполягати на взятті під варту Лусваргі.