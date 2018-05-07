Посольство Бразилії відмовилося допомагати Лусваргі - адвокат

11:24, 07 травня 2018
Політика
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Посольство Бразилії відмовилося допомагати Лусварги / фото УНІАН

Посольство Бразилії відмовилося підтримувати бразильця Рафаеля Маркуса Лусваргі, який воював на Донбасі на стороні терористичної організації "ДНР".

Про це на сторінці в Facebook повідомив його адвокат Валентин Рибін.

За його словами, посольство відмовилося видавати Лусваргі документи на повернення і допомагати поверненню в Бразилію.

"Мої багаторазові звернення до Консула посольства Бразилії про необхідність повернути Рафаеля додому і попередження про незавидну в майбутньому долю добровольця, в разі прояву пасивності, почуті не були", - написав Рибин.

Посольство Бразилії саме повідомило українських правоохоронців про місцезнаходження Лусваргі, уточнив адвокат.

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Раніше повідомлялося, що представники націоналістичної організації C14 затримали біля станції метро "Олімпійська" у Києві екс-терориста "ДНР", громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі і привели його до управління СБУ.

У Службі безпеки України повідомили, що проводять з Лусваргі процесуальні дії, а зібрана слідчими СБУ доказова база щодо участі Лусваргі в незаконних збройних формуваннях "ДНР" "повністю була підтверджена рішенням суду".

"Рішення, яке викликало обурення значної частини суспільства, базується виключно на процедурних моментах", - зазначили в СБУ.

Увечері того ж дня прес-служба прокуратури м. Києва повідомила, що на розгляді у суді прокуратура буде наполягати на взятті під варту Лусваргі.

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Теги: #СБУ#посольство#Бразилія#Рафаель Лусваргі