Посольство Бразилії відмовилося допомагати Лусваргі - адвокат
Посольство Бразилії відмовилося підтримувати бразильця Рафаеля Маркуса Лусваргі, який воював на Донбасі на стороні терористичної організації "ДНР".
Про це на сторінці в Facebook повідомив його адвокат Валентин Рибін.
За його словами, посольство відмовилося видавати Лусваргі документи на повернення і допомагати поверненню в Бразилію.
"Мої багаторазові звернення до Консула посольства Бразилії про необхідність повернути Рафаеля додому і попередження про незавидну в майбутньому долю добровольця, в разі прояву пасивності, почуті не були", - написав Рибин.
Посольство Бразилії саме повідомило українських правоохоронців про місцезнаходження Лусваргі, уточнив адвокат.
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Раніше повідомлялося, що представники націоналістичної організації C14 затримали біля станції метро "Олімпійська" у Києві екс-терориста "ДНР", громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі і привели його до управління СБУ.
У Службі безпеки України повідомили, що проводять з Лусваргі процесуальні дії, а зібрана слідчими СБУ доказова база щодо участі Лусваргі в незаконних збройних формуваннях "ДНР" "повністю була підтверджена рішенням суду".
"Рішення, яке викликало обурення значної частини суспільства, базується виключно на процедурних моментах", - зазначили в СБУ.
Увечері того ж дня прес-служба прокуратури м. Києва повідомила, що на розгляді у суді прокуратура буде наполягати на взятті під варту Лусваргі.