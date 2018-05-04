В Києві захопленого бойовика Лусваргі привели під будівлю СБУ (відео)

Рафаель Маркус Лусваргі переховувався в одному з монастирів, а впіймали його поблизу посольства Бразилії.

Представники партії "Національний корпус", національні дружини та С14 у Києві спіймали бразильця, який воював на боці бойовиків, і привели його до будівлі Служби безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, упіймали екс-бойовика неподалік посольства Бразилії.

ВІДЕО: YouTube Радіо Свобода

Спершу його поставили на коліна і змусили вибачатись за участь у військовій агресії проти України, а потім вирішили відвести до СБУ.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що громадянин Бразилії Рафаель Лусваргі, який був засуджений за участь у бойових діях на боці «ДНР», опинився на волі і зараз живе в Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (МП).