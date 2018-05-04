В Києві захопленого бойовика Лусваргі привели під будівлю СБУ (відео)
17:22, 04 травня 2018Інциденти
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Рафаель Маркус Лусваргі переховувався в одному з монастирів, а впіймали його поблизу посольства Бразилії.
Представники партії "Національний корпус", національні дружини та С14 у Києві спіймали бразильця, який воював на боці бойовиків, і привели його до будівлі Служби безпеки України.
Як передає кореспондент УНІАН, упіймали екс-бойовика неподалік посольства Бразилії.
ВІДЕО: YouTube Радіо Свобода
Спершу його поставили на коліна і змусили вибачатись за участь у військовій агресії проти України, а потім вирішили відвести до СБУ.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що громадянин Бразилії Рафаель Лусваргі, який був засуджений за участь у бойових діях на боці «ДНР», опинився на волі і зараз живе в Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (МП).
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