МЗС відомо про дев'ятьох громадян України в російських тюрмах

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Євген Перебийніс.

“На даний час я можу говорити про 9 громадян України, про перебування яких в пенітенціарних закладах Російської Федерації нам відомо достеменно, але, звичайно, ми не виключаємо, що їх там більше”, - сказав Перебийніс.

Читайте такожРосія включила Сенцова до списку терористівЯк повідомляв УНІАН, російська правозахисниця, керівник групи у Facebook "Груз-200 из Украины в Россию" Олена Васильєва заявила, що у московських СІЗО перебувають щонайменше 20 полонених під час АТО українських військовослужбовців.

За словами Васильєвої, військових звинувачують у нібито незаконному перетині кордону. Деякий час вони перебували в Ростовському СІЗО, а потім були переведені в Москву.