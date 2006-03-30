Дріжчаний проник в Інтернет на 50-70%

Рівень моніторингового проникнення Служби безпеки України (СБУ) в Інтернет коливається від 50 до70%.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на прес-конференції в УНІАН висловив член правління Інтернет Асоціації України Олександр ОЛЬШАНСЬКИЙ.

«Якщо оцінити рівень проникнення СБУ в Інтернет, то він на сьогодні десь 50%, ну, можливо, 70%», – сказав він.

О.ОЛЬШАНСЬКИЙ відзначив, що найбільша глибина моніторингового проникнення спецслужб спостерігається на регіональному рівні, де воно може сягати 90%.

«Бо маленькі компанії регіону не можуть чинити опір так, як великі», – сказав він.