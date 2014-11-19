До єдиного місця в Донецьку, де видають готівку, вишикувалася черга з 1000 осіб
14:47, 19 листопада 2014Політика
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Сьогодні, 19 листопада, в Донецьку у відділення "Ощадбанку Росії", що на перетині вул. Університетської та ін. Богдана Хмельницького вишикувалася черга близько 1000 осіб.
REUTERS
Про це повідомляє кореспондент "Новости Донбасса".
Це єдине відділення, яке видавало готівку.
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Відділення "Ощадбанку", здійснювало видачу готівкових коштів раніше, сьогодні не відкрилося.
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