Експерт пояснив, чому Порошенко може не пройти до другого туру виборів

Рівень підтримки навіть найрейтинговіших політиків України коливається в межах 5-10%.

Президент України Петро Порошенко може не потрапити до другого туру майбутніх президентських виборів.

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Про це повідомляє "Главред" з посиланням на заяву українського дипломата, керівника Фонду "Майдан закордонних справ" Богдана Яременка.

Він наголосив, що, враховуючи тотальний рівень недовіри до політики і політиків, сьогодні трохи більше половини українців не визначилися зі своїми політичними уподобаннями.

"Рівень підтримки навіть найрейтинговіших політиків України коливається в межах 5-10%. Отже, теоретично посунути лідера рейтингу з першого місця може будь-хто, хто переконає всіх або більшість громадян України, які ще не визначилися. Фактично наступним президентом України може стати будь-хто. Якщо нові переконливі особи знайдуться, нас чекають сюрпризи. Якщо ж сюрпризів не станеться, ЗСУ вітатимуть пані Верховну Головнокомандуючу", - вважає дипломат.

На його думку, проблема Порошенко в його природній нещирості.

"Він вирішив лукавити і грати з чітко вираженою довірою і надією на зміну життя в Україні на краще. Українцям це не сподобалося, оскільки за свої надії ми заплатили жертвами Революції Гідності та війни з Росією. Час для лукавства минув. Хоча не впевнений, що не лише Порошенко, але й інші політики це зрозуміли", - додав Яременко.

Як повідомляв УНІАН, раніше Яременко потролив конфуз з прапором на інавгурації в Кремлі.