Дипломат потролив конфуз з прапором на інавгурації в Кремлі: "просто не встав на Путіна"

Володимир Путін не бачить перспектив розвитку Росії і робить ставку на збереження керованості.

У Росії нова урядова команда підбирається за принципом особистої лояльності до Володимира Путіна і Дмитра Медведєва. При цьому до складу уряду включаються скомпрометовані особистості, такі як Віталій Мутко.

Про це під час чату в "Главреді" заявив український дипломат, керівник Фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко.

"З моєї точки зору, майбутній склад російського уряду свідчить про те, що Путін не бачить перспектив розвитку країни і робить ставку на збереження керованості та стабільності управлінської вертикалі, а також продовження експлуатації державних ресурсів на користь вузького політичного клану, який його оточує", — підкреслив експерт.

Він зазначив, що не бачить у російській владі тих, хто може запропонувати щось нове, зате туди набирають людей, здатних "підтримувати порядок".

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"Логіка продовження грабунку Росії і "закручування гайок" для населення фактично зводить до нуля можливість радикальної зміни курсу Росії — як внутрішньої, так і зовнішньої політики. Тому я б не чекав ніяких кардинальних змін. Режим Путіна піклується про виживання, а не розвиток. І в кадровому, і в економічному, і в політичному сенсах, з моєї точки зору, в Росії починається період якогось "брежнєвського застою". Це не тільки погіршує короткострокові прогнози, але і грає проти майбутнього Росії. Зокрема, при нинішній системі не зрозуміло, звідки може взятися нове покоління державних менеджерів, здатних на прорив. Для України це створює стратегічну перевагу. Біда лише в тому, що в світі ми відомі як держава, яка ні разу не втратила шанс утратити шанс", — зазначив дипломат.

Він також звернув увагу на конфуз з піднятим прапором під час інавгурації Путіна.

"Приспущений прапор традиційно є ознакою жалоби або жалю. То прапор на Кремлі висловив жаль, чи то просто не встав на Путіна — нехай розбираються росіяни", — додав Яременко.