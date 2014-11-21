Польща вимагає готувати нові санкції проти Росії

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Гжегож Схетина в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung, повідомляє Deutsche Welle.

Якщо Росія здійснюватиме наступ на східноукраїнські міста на кшталт Маріуполя, тоді "ми повинні негайно запровадити нові санкції", наголосив міністр.

Дипломат переконаний, що ЄС має починати розробляти нові штрафні заходи ще до такого розвитку подій. Санкції та низька ціна нафти - це, за словами Схетини, наразі найсильніша зброя проти Москви.

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Водночас польський міністр застеріг від військового конфлікту між НАТО і Росією. "Це означало би початок третьої світової війни", - вважає він.

Щодо можливих поставок зброї в Україну, то, за словами Схетини, стосовно України не діє ембарго, яке б забороняло такі постачання. У зв'язку з цим Київ може звернутися до "відповідних компаній та постачальників", зауважив міністр.