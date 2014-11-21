Під час обстрілів Щастя поранено 7 мирних жителів

Про це повідомили в прес-службі голови Луганської обласної держадміністрації Геннадія Москаля.

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Як йдеться у повідомленні, обстріл бойовиків населених пунктів на контрольованій українськими військовими території Луганської області продовжилася 20 листопада. Найбільш постраждало місто Щастя. Терористи з боку Веселої Гори (контролюється терористами так званої "Луганської народної республіки") обстрілювали місто з артилерії і мінометів 5 разів.

Близько 16.00 кілька артилерійських снарядів вибухнули в кварталі Енергетиків поблизу супермаркету. В результаті осколкові поранення різного ступеня тяжкості отримали 7 перехожих, місцевих жителів віком від 17 до 51 року. Всі госпіталізовані в Новоайдарскую районну лікарню.

Обстрілом пошкоджено будівлю, в якій дислокується міліцейський спецпідрозділ "Золоті Ворота" і центральний колектор опалення. Зараз ремонтні бригади намагаються відновити його роботу.

Крім того, обірвані 4 лінії електропередачі, тому частина міста залишається без електроенергії.