Сили АТО спростовують інформацію про знищення угруповання терористів під Торезом

Прес-центр Антитерористичної операції спростовує інформацію, поширювану бойовиками, про те, що українські силовики знищили велике угруповання терористів у районі міста Торез Донецькій області.

Про це сказано в повідомленні прес-центру АТО у Facebook.

«Через власні канали в соціальних мережах бойовики так званих ЛНР і ДНР поширюють інформацію про те, що нібито сьогодні вночі в районі Тореза силами АТО знищено велике угруповання терористів. Але ця інформація не відповідає дійсності», - сказано в повідомленні.

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При цьому в прес-центрі підкреслили, що сили АТО і їх артилерія використовуються виключно з оборонною метою. Водночас, в повідомленні зазначають, що поширюючи недостовірну інформацію, бойовики намагаються перекласти відповідальність за внутрішній конфлікт між бандформуваннями на регулярні підрозділи українських військ.

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