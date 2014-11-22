Яценюк та члени уряду вшанували пам’ять жертв голодоморів (фото)
18:14, 22 листопада 2014Політика
2 0
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк та члени уряду взяли участь у церемонії вшанування пам’яті жертв голодоморів в Україні.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, вони поклали квіти до пам’ятника «Діти Голодомору» у Національному музеї «Меморіал пам’яті жертв голодоморів в Україні».
Читайте такожПорошенко: Голодомор - це була справжня і так само неоголошена війна проти України
Під час церемонії вшанування до громади звернулися церковні ієрархи та релігійні лідери.
Разом зі всією Україною присутні вшанували пам’ять жертв голодоморів хвилиною мовчання.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter