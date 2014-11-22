Яценюк та члени уряду вшанували пам’ять жертв голодоморів (фото)

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк та члени уряду взяли участь у церемонії вшанування пам’яті жертв голодоморів в Україні.

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