Європейська кіноакадемія закликала "не дати померти" Сенцову

Європейська кіноакадемія випустила звернення "Не дайте Олегу померти!"

Європейська кіноакадемія у п'ятницю, 25 травня, знову закликала звільнити українського режисера Олега Сенцова, який, всупереч міжнародним протестам, був засуджений в Росії до 20 років колонії. Сенцов 16 травня оголосив безстрокове голодування, яке він готовий припинити лише після звільнення всіх українських політв'язнів, які перебувають на території Росії.

Про це повідомляє DW.

"Ми відчуваємо велику стурбованість, тому ми знову просимо забезпечити безпеку (Сенцова. - Ред.) і звільнити його негайно і без жодних умов", - йдеться у зверненні, оприлюдненому на сайті Європейської кіноакадемії.

Документ підписали понад 1750 членів академії та організацій. Серед них співголови кіноакадемії Агнешка ​​Холланд і Вім Вендерсон, режисери Кен Лоуч і Бертран Таверньє.

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Як повідомлялося раніше, представниця України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) із врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявила, що українська сторона готова передати 20 росіян, ув'язнених в Україні за порушення українського законодавства та участь у війні, для того, щоб звільнити режисера Олега Сенцова, активіста Олександра Кольченка та інших українців, які утримуються в російських в'язницях за політичними мотивами.

Нагадаємо, що громадяни України Олег Сенцов та Олександр Кольченко були викрадені співробітниками ФСБ у травні 2014 року в Сімферополі. Слідство звинувачувало Сенцова у створенні в Криму осередку забороненого в Росії "Правого сектору".

У 2015 році Сенцов був засуджений військовим судом в Ростові-на-Дону до 20 років в колонії суворого режиму за звинуваченням у начебто створенні на території Криму терористичної організації. У Європі та США політично вмотивований вирок Олегу Сенцову назвали вершиною цинізму.