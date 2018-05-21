За понад тиждень голодування Сенцова жоден політик навіть не подзвонив — сестра
За понад тиждень голодування українського політв’язня Олега Сенцова жоден політик навіть не подзвонив.
Про це Громадському радіо розповіла сестра ув’язненого українського режисера Наталя Каплан.
«Активізувалися активісти, але з політичних структур — за більше, ніж тиждень жоден політик не подзвонив. З будь-яких політиків, українських в першу чергу», — каже вона.
Для сестри рішення розпочати безстрокове голодування було неочікуваним. Називає це кроком відчаю.
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«Я йому намагалася пояснити, що відбувається. По суті, я писала одне і те ж, що проходять акції, переговори і так далі. Але брехати йому щодо того, що реально робляться якісь кроки, я не можу. Мені як казали політики, «ми працюємо над цим, ми робимо все можливе», так я йому і передавала», — пояснює Наталя Каплан.
Адвокат Олега Дмитро Дінзе прибув до нього на другий день голодування. Наталі подзвонила дружина іншого ув’язненого і сказала, що Сенцов просив аби до нього терміново приїхав адвокат. Тоді про причину приїзду і плани Олега Сенцова ще ніхто не знав.
«Його немає сенсу переконувати. Олег — людина конструктивна. Сказав мені: «Маєш кращі варіанти? Я вже давно зневірився, що стосовно мене будуть вживати якихось дій щодо звільнення. Мені сидіти ще 16 років. Краще я допоможу своїм життям іншим політв’язням, ніж проведу ці 16 років ув’язнення беззмістовно», — переказує Дмитро Дінзе слова режисера.
Нагадаємо, український політв’язень Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування 14 травня. У такий спосіб він вимагає звільнення 64 українських політв’язнів в Росії.
Заяву про відповідне рішення Олег передав начальнику колонії. До голодування готувався півтора місяці.
10 травня була четверта річниця, як Олега Сенцова арештували в окупованому Криму. У 2015 році російський суд засудив Олега Сенцова до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.