За понад тиждень голодування Сенцова жоден політик навіть не подзвонив — сестра

За словами сестри, після початку голодування Олегом Сенцовим, активізувалися лише активісти.

За понад тиждень голодування українського політв’язня Олега Сенцова жоден політик навіть не подзвонив.

Про це Громадському радіо розповіла сестра ув’язненого українського режисера Наталя Каплан.

«Активізувалися активісти, але з політичних структур — за більше, ніж тиждень жоден політик не подзвонив. З будь-яких політиків, українських в першу чергу», — каже вона.

Для сестри рішення розпочати безстрокове голодування було неочікуваним. Називає це кроком відчаю.

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«Я йому намагалася пояснити, що відбувається. По суті, я писала одне і те ж, що проходять акції, переговори і так далі. Але брехати йому щодо того, що реально робляться якісь кроки, я не можу. Мені як казали політики, «ми працюємо над цим, ми робимо все можливе», так я йому і передавала», — пояснює Наталя Каплан.

Адвокат Олега Дмитро Дінзе прибув до нього на другий день голодування. Наталі подзвонила дружина іншого ув’язненого і сказала, що Сенцов просив аби до нього терміново приїхав адвокат. Тоді про причину приїзду і плани Олега Сенцова ще ніхто не знав.

«Його немає сенсу переконувати. Олег — людина конструктивна. Сказав мені: «Маєш кращі варіанти? Я вже давно зневірився, що стосовно мене будуть вживати якихось дій щодо звільнення. Мені сидіти ще 16 років. Краще я допоможу своїм життям іншим політв’язням, ніж проведу ці 16 років ув’язнення беззмістовно», — переказує Дмитро Дінзе слова режисера.

Нагадаємо, український політв’язень Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування 14 травня. У такий спосіб він вимагає звільнення 64 українських політв’язнів в Росії.

Заяву про відповідне рішення Олег передав начальнику колонії. До голодування готувався півтора місяці.

10 травня була четверта річниця, як Олега Сенцова арештували в окупованому Криму. У 2015 році російський суд засудив Олега Сенцова до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.