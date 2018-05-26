Єврокомісар про Україну в ЄС: Треба зосереджуватись на питаннях, досяжних у найближчому майбутньому

Єврокомісар Ган закликав прагматично дивитись на майбутнє відносин України та ЄС.

Комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства та перемовин з розширення Йоганнес Ган наголошує, що Україні треба зосереджуватись на питаннях, що можуть бути досяжними у найближчому майбутньому, а не на перспективі приєднання до Євросоюзу.

Про це єврокомісар сказав в інтерв'ю радіостанції «Радіо НВ».

На питання, чи має Україна перспективу членства в Євросоюзі, Ган відповів: "Я гадаю, ми усі маємо бути більш прагматичними і дивитися, що буде більш досяжним в найближчій і середній перспективі. Це про управління очікуваннями, і мені здається, що люди очікують гідного життя, мати роботу і гідний заробіток, хочуть мати в житті перспективу, коли вони можуть дати необхідну освіту і кваліфікацію своїм дітям. І саме це те, чого ми намагаємося досягти за допомогою Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі, а саме: зробити українську економіку більш конкурентноспроможною на європейському та світовому рівні. І якщо це станеться, то це буде потужний поштовх в умовах життя громадян України. Я вважаю, ви маєте сфокусуватись на цьому".

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"Якщо ви згадаєте останній саміт "Східного партнерства", то ми запропонували 20 завдань, які треба зробити до 2020 року, і які, в разі впровадження, посилили б подальші зв'язки між Україною та Європою. Отже, давайте дивитися на те, що можливо досягти у передбачуваному майбутньому", - додав Ган.

Він наголосив, що Україна є європейською країною, але найпершою метою має бути посилення зв'язків між Україною та ЄС.

Водночас єврокомісар вважає, що запровадження безвізового режиму є одним з елементів посилення зв'язків. "Як ви знаєте, зараз ми намагаємося розширити європейську транспортну систему: шосе, залізницю до наших східних сусідів до 2030 року. Це ще один доказ нашої відданості зміцненню відносин з нашими сусідами", - сказав Ган.

"Якщо ми будемо успішними в усіх цих питаннях, якщо ми позбудемося різниці у рівні життя в Україні та ЄС, то тоді побачимо, що може бути наступним кроком", - підсумував єврокомісар.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявляв, що Україна наразі не має перспективи членства в Євросоюзі.