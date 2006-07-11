Зінченко звернеться до Верховного Суду

Колишній держсекретар Олександр ЗІНЧЕНКО оскаржуватиме рішення Апеляційного суду Києва за позовом екс-першого помічника Президента Олександра ТРЕТЬЯКОВА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі О.ЗІНЧЕНКА.

Процедуру оскарження О.ЗІНЧЕНКО здійснюватиме у Верховному Суді шляхом подання касаційної скарги. Підготовка до здійснення зазначеної процедури згідно із законом передбачає два місяці, зазначили у прес-службі.

“Незважаючи на судове рішення, О.ЗІНЧЕНКО переконаний у достовірності інформації, розповсюдженої ним на прес-конференції у вересні 2005 року і вірить, що правда і справедливість, врешті-решт, переможе”, підкреслили у прес-службі О.ЗІНЧЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, Апеляційний суд Києва 10 липня залишив без змін рішення Печерського районного суду Києва, відповідно до якого О.ЗІНЧЕНКО має спростувати інформацію, поширену ним на початку вересня 2005 року щодо О.ТРЕТЬЯКОВА.

5 вересня 2005 року на прес-конференції О.ЗІНЧЕНКО звинуватив О.ТРЕТЬЯКОВА у корупції. Крім нього, у корупції були звинувачені екс-секретар РНБО Петро ПОРОШЕНКО та тодішній лідер фракції "Наша Україна" Микола МАРТИНЕНКО. У відповідь на звинувачення вони подали на О.ЗІНЧЕНКА до суду та виграли його.