Представники ЄС та НАТО допомагатимуть МВС у проведенні реформ

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято в ході засідання координаційної ради донорів міжнародної технічної та фінансової допомоги та експертної ради з питань дотримання прав людини.

Зокрема, як зазначив на цьому засіданні голова експертної ради, правозахисник Євген Захаров, до ради ввійдуть головний стратегічний радник місії ЄС з питань МВС та з питань реформування сектору безпеки в Україні Стів Сміт та його заступниця Ханніке Броуер, а також радник місії ЄС з питань реформування сектору безпеки щодо діяльності міліції громадської безпеки Кейс Муррей.

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