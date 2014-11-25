“Самопоміч” закликає колег по коаліції припинити кулуарні домовленості з Опозиційним блоком
Об’єднання «Самопоміч» закликає колег по майбутній коаліції не проводити кулуарних перемовин з представниками Опозиційного блоку та іншими депутатами, які голосували за «диктаторські закони 16 січня».
«Процес початку роботи нової Ради завжди непростий. Під час обрання керівництва парламенту та голів комітетів потрібно врахувати різні точки зору і знайти спільні позиції. Але не можна переходити певну межу. Для «Самопомочі» ця межа – це співпраця з Опозиційним блоком і депутатами, які голосували за «диктаторські закони».» – заявила новообраний депутат Верховної ради від Об’єднання «Самопоміч» Оксана Сироїд.
«Ми проти того, аби ці люди отримували будь-які посади в новому українському парламенті. Це не опозиція – це люди, які винні в смертях українців і їх перебуванні в стінах парламенту це недопрацювання прокуратури, а не факт, з яким потрібно змиритись.» – додала Сироїд.
Нагадаємо, що за певною традицією, яка склалась в українському парламенті, посаду віце-спікера раніше зазвичай віддавали представникам парламентської опозиції. За даними джерел, що беруть участь у переговорному процесі, у випадку призначення Головою Верховної Ради України Володимира Гройсмана, на посаду віце-спікера претендує одіозний екс-регіонал Олександр Вілкул, якого вважають людиною, близькою до олігарха Ріната Ахметова.