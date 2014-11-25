“Самопоміч” закликає колег по коаліції припинити кулуарні домовленості з Опозиційним блоком

«Процес початку роботи нової Ради завжди непростий. Під час обрання керівництва парламенту та голів комітетів потрібно врахувати різні точки зору і знайти спільні позиції. Але не можна переходити певну межу. Для «Самопомочі» ця межа – це співпраця з Опозиційним блоком і депутатами, які голосували за «диктаторські закони».» – заявила новообраний депутат Верховної ради від Об’єднання «Самопоміч» Оксана Сироїд.

«Ми проти того, аби ці люди отримували будь-які посади в новому українському парламенті. Це не опозиція – це люди, які винні в смертях українців і їх перебуванні в стінах парламенту це недопрацювання прокуратури, а не факт, з яким потрібно змиритись.» – додала Сироїд.

Нагадаємо, що за певною традицією, яка склалась в українському парламенті, посаду віце-спікера раніше зазвичай віддавали представникам парламентської опозиції. За даними джерел, що беруть участь у переговорному процесі, у випадку призначення Головою Верховної Ради України Володимира Гройсмана, на посаду віце-спікера претендує одіозний екс-регіонал Олександр Вілкул, якого вважають людиною, близькою до олігарха Ріната Ахметова.