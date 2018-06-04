Віра Савченко не вірить результатам допиту сестри на поліграфі

Раніше в СБУ повідомили про результати допиту Надії Савченко на «детекторі брехні», за якими вона дійсно готувала держпереворот.

Так звані «результати» допиту народного депутата Надії Савченко на поліграфі використовуються владою задля відволікання уваги від інших резонансних подій, вважає сестра нардепа Віра Савченко.

Читайте такожПісля 69 діб Савченко вирішила перервати голодування

"Результатами" поліграфа Надії Савченко, Пєтя&ko відволікає Вашу увагу від:

*непроголосованого антикорупційного суду, *можливого розпуску ВР та *фейково-провальної і позорної на весь світ "спец" операції "Бабченко ЖИВ!", –написала вона у Facebook.

Раніше в СБУ повідомили про результати допиту Надії Савченко на «детекторі брехні». Відповідно до них, нардеп особисто готувала насильницьке повалення конституційного ладу в Україні: вона готувалася здійснити теракт в урядовому кварталі та в будівлі Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, Савченко і переговорник зі звільнення полонених Володимир Рубан, 8 березня затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці терактів і держперевороту.

За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі Києва та вбити керівництво держави, а вночі захопити будівлю Верховної Ради. Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. 23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня, без альтернативи внесення застави. 22 травня Апеляційний суд Києва залишив Савченко під вартою, а 24 травня таке ж рішення цей суд прийняв щодо Рубана.