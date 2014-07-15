Фюле: Ми не забудемо про Крим, доки не буде відновлено міжнародне право

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив, вступаючи сьогодні у Європейському парламенті в Страсбурзі під час пленарного засідання в дебатах, присвячених ситуації в Україні.

„Дозвольте мені підкреслити - ми не забули про Крим, він завжди буде залишатися в полі зору нашої політики, доки міжнародне право не буде відновлено”, - сказав Фюле.

Єврокомісар зазначив, що є „тривожні повідомлення щодо дотримання прав людини не тільки в східній Україні, а й у Криму, який, як і раніше, незаконно анексований Росією”. У цьому зв’язку він навів приклад заборони на в’їзд до Криму лідеру кримськотатарського Меджлісу. „Це є явним порушенням міжнародного права та Європейської конвенції з прав людини”, - наголосив він.

Читайте такожНі Джемілєв, ні Чубаров не отримали документ про заборону на в'їзд в Крим - ЛутковськаФюле констатував, що криза у східній Україні не слабшає. „Кожного дня ми продовжуємо отримувати тривожні повідомлення про жертви. Діяльність незаконних збройних сепаратистських груп залишається джерелом серйозного занепокоєння”, - зазначив єврокомісар.

Він повідомив, що бойовики, „як і раніше, займають будівлі та прикордонні пости, тримають десятки людей в заручниках, загрожують територіальній цілісності і незалежності України та безпеці її громадян”. „Під перехресний вогонь потрапили безневинні громадяни, в тому числі жінки та діти. Ми повинні зробити все від нас залежне, щоб захистити їх та підтримати”, - сказав Фюле.

Крім того, за його словами, викликає стурбованість і збільшення кількості переміщених осіб. „Це підкреслює важливість підтримати роботу гуманітарних організацій. Це має важливе значення для забезпечення захисту та надання термінової допомоги українському цивільному населенню, яке цього потребує”, - наголосив єврокомісар.

Як повідомляв УНІАН, після окупації Криму російськими військовими нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 97%, тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

Через два дні президент РФ Володимир Путін і нелегітимні керівники кримської влади і Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму й утворення в складі РФ нових суб'єктів. Ще через кілька днів Рада Федерації Росії одностайно схвалила анексію Криму.

Практично всі країни світу не визнали територіального розділу України, засудивши дії Кремля.

Між тим Росія продовжила дестабілізувати ситуацію в Україні. У середині квітня російські озброєні бойовики захопили адміністративні будівлі у ряді міст Донецької області, а також у Луганську. Через кордон з РФ поставляється військова техніка, озброєння і пропускаються бойовики.

В даний час на сході України триває активна фаза антитерористичної операції проти терористичних і бандитських угруповань сепаратистів.