Фюле каже про необхідність поважати міжнародне право російському гумконвою в Україні

23:32, 22 серпня 2014
Політика
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Європейський комісар з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле говорить про необхідність поважати міжнародне гуманітарне законодавство і не порушувати кордони. 

REUTERS


Так він прокоментував на своїй сторінці у Твіттері ситуацію стосовно російського гуманітарного конвою на території України.

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”Висловлюю жаль щодо входу російського конвою в Україну без ескорту Червоного Хреста та погодження з Києвом. Міжнародне гуманітарне законодавство повинно поважатися, кордони не повинні порушуватися”, - написав Фюле.

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