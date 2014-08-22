Фюле каже про необхідність поважати міжнародне право російському гумконвою в Україні



Так він прокоментував на своїй сторінці у Твіттері ситуацію стосовно російського гуманітарного конвою на території України.

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”Висловлюю жаль щодо входу російського конвою в Україну без ескорту Червоного Хреста та погодження з Києвом. Міжнародне гуманітарне законодавство повинно поважатися, кордони не повинні порушуватися”, - написав Фюле.