Фюле каже про необхідність поважати міжнародне право російському гумконвою в Україні
23:32, 22 серпня 2014Політика
0 0
Європейський комісар з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле говорить про необхідність поважати міжнародне гуманітарне законодавство і не порушувати кордони.
REUTERS
Так він прокоментував на своїй сторінці у Твіттері ситуацію стосовно російського гуманітарного конвою на території України.
Читайте такожРосійське "гуманітарне вторгнення" (оновлюється)
”Висловлюю жаль щодо входу російського конвою в Україну без ескорту Червоного Хреста та погодження з Києвом. Міжнародне гуманітарне законодавство повинно поважатися, кордони не повинні порушуватися”, - написав Фюле.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter