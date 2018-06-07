У Держдепі США Україну зарахували до країн Заходу

Помічник держсекретаря США заявив, що Україна та Грузія є членами Заходу і історично, і через вибір їх народів.

Україна та Грузія є членами Заходу і історично, і через вибір їх народів.

Про це заявив помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Весс Мітчелл у ході виступу в аналітичному центрі Heritage Foundation, повідомляє "Голос Америки".

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"Ми маємо сприймати Захід, як спільноту демократичних країн, які об'єднані історією, культурою та спільними жертвами. Деякі його члени це старі демократії, а деякі - ні. Деякі є членами ЄС, чи НАТО, а інші - ні. Деякі слабкі, а деякі сильні. Деякі географічно захищені, інші ж - мають вразливу позицію. Україна та Грузія є членами Заходу і історично, і через вибір їх народів. Британія залишиться у серці Заходу і після Брекзіту. Суть у тому, що необхіден об'єднуючий принцип, а не лише інституції. Інституції це засіб, а не мета", - заявив Мітчелл.

У ході промови Мітчелл наголосив, що США будуть посилювати санкції щодо Росії у відповідь на її агресію доки президент Росії Путін не обере інший шлях. Він також згадав про необхідність створення в Україні антикорупційного суду.