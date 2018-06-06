США закликали Україну виконати вимоги МВФ стосовно Антикорупційного суду

У США підкреслили, що законопроект про Антикорупційний суд має задовольняти МВФ, який надає суттєву фінансову підтримку українському уряду.

США закликали уряд України виконати вимоги МВФ у питанні створення незалежного Антикорупційного суду.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на заяву Державного департаменту США.

"США закликають уряд України впровадити глибокі, всеохоплюючі й своєчасні реформи, котрі відображають вимоги народу України, висунуті під час Революції Гідності: покінчити із системною корупцією, прискорити економічне зростання та забезпечити європейське майбутнє усім українцям. Створення дійсно незалежного Антикорупційного суду є найважливішим, терміновим кроком, який уряд може зробити для виконання цих вимог і знизити рівень корупції, що загрожує національній безпеці, економічному розвитку та становленню демократії", - йдеться в повідомленні.

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У Держдепі зазначили, що підтримують Міжнародний валютний фонд, який визначить, чи відповідає новий закон щодо суду обов'язкам України в рамках програми підтримки МВФ. "Ми погоджуємося з МВФ, що законодавство стосовно створення Антикорупційного суду має надавати ключову роль у виборі кваліфікованих суддів міжнародній раді експертів", - наголосили в Держдепі.

У США підкреслили, що законопроект про Антикорупційний суд має задовольняти МВФ, який надає суттєву фінансову підтримку українському уряду.

"Тому ми закликаємо український уряд обговорити відповідні законодавчі пропозиції безпосередньо з МВФ та прийняти законопроект, який відповідає вимогам МВФ. Антикорупційний суд має виконати важливу роботу для захисту українського народу", - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня ВР в першому читанні ухвалила проект закону «Про Вищий антикорупційний суд» (№7440), внесений президентом України Петром Порошенком.

Ключовою претензією міжнародних партнерів і громадських організацій до законопроекту є обмеження ролі міжнародних експертів у рекомендаційній функції в процесі відбору та призначення суддів. На думку міжнародних партнерів, включаючи МВФ, повноцінна роль міжнародних експертів у призначенні суддів є запорукою незалежності Антикорупційного суду і його здатності ефективно виконувати свої функції.

Створення Антикорупційного суду відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії є однією з умов продовження співпраці України і МВФ, необхідної для погашення країною зовнішніх боргів найближчими роками. На думку експерта Atlantic Council економіста Андерса Аслунда, припинення співпраці України і МВФ призведе до значної девальвації гривні.