На Донбас рухається нова "гумколона" з Росії

Чергова група автомобілів з нікому невідомою "гуманітарною допомогою" виїхала з підмосковного Ногінська в напрямку Ростовської області для участі в "гуманітарному конвої" для жителів Донбасу, повідомили в четвер журналістам в МНС РФ, передає РИА Новости.

Читайте такожРосія готує черговий "гумконвой"Сьогодні вранці близько 60 вантажних автомобілів виїхали з підмосковного Ногінська в Ростовську область, вони везуть, за словами російського МНС "скло, покрівельні матеріали, а також продукти харчування, у тому числі цукор та консерви". Про це повідомив заступник начальника по роботі зі ЗМІ національного центру управління в кризових ситуаціях МНС РФ Олег Воронов.

Він додав, що "протягом кількох днів автомобілі з вантажем направляються в Ростовську область, де буде формуватися загальна колона для доставки гуманітарної допомоги жителям Донбасу".

Нагадаємо, раніше помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що російська гуманітарна допомога складається з палива для танків та обмундирування для солдатів.