Фракцію "Народного фронту" очолить Турчинов

Про це повідомила депутат Вікторія Сюмар.

Парламентську фракцію партії «Народний фронт» очолить Олександр Турчинов. Читайте такожЮлію Тимошенко обрали головою фракції "Батьківщина" Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам повідомила депутат від «Народного фронту» Вікторія Сюмар.

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