Фракцію "Народного фронту" очолить Турчинов

11:26, 27 листопада 2014
Політика
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Про це повідомила депутат Вікторія Сюмар.

Фото УНІАН

Парламентську фракцію партії «Народний фронт» очолить Олександр Турчинов.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам повідомила депутат від «Народного фронту» Вікторія Сюмар.

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