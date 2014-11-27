Фракцію "Самопомочі" очолить Олег Березюк
10:49, 27 листопада 2014Політика
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Про це повідомила обраний від “Самопомочі” народний депутат Ганна Гопко.
Березюк очолить фракцію "Самопомочі" / Фото УНІАН
Парламентську фракцію партії «Об’єднання «Самопоміч» очолить Олег Березюк.
Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам сказала обраний від “Самопомочі” народний депутат Ганна Гопко.
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“Фракцію у нас очолить Олег Березюк”, - сказала вона.
Довідка УНІАН. До обрання народним депутатом Березюк обіймав посаду директору департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
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