Експерт пояснив, що стоїть за новими погрозами Путіна щодо Донбасу

Президент РФ заявив про те, що загострення ситуації на Донбасі буде мати важкі наслідки для української державності.

Кримський міст, на якому Росія нещодавно запустила автомобільний рух, дозволяє державі-агресору радикально поліпшити військову логістику в окупованому Криму.

Про це заявив голова наглядової ради Фонду "Майдан закордонних справ", експерт з питань Криму, головний редактор сайту BlackSeaNews Андрій Клименко на чаті в "Главреді".

Він наголосив, що до цього перевозити в Крим танки, бронетранспортери, ракетну техніку, тягачі, особовий склад можна було тільки на поромі, а це включало в себе навантаження в порту Крим на Таманському півострові, перехід Керченської протоки, якщо немає шторму, розвантаження в Керчі і вже далі пересування територією анексованого півострова.

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"Зараз всі ці вантажно-розвантажувальні операції військової техніки і військовослужбовців вже не потрібні. Мостом можна набагато швидше передислокувати до Криму все необхідне і нарощувати угруповання в Криму", — пояснив Клименко.

Експерт нагадав, що під час останньої прямої лінії Путін заявив про те, що в разі загострення ситуації на Донбасі "це буде мати важкі наслідки для української державності в цілому".

Він наголосив, що в 2014 році блокада гарнізонів ВМС України і ЗСУ в Криму здійснювалась так: попереду випускалися жінки і діти, а за ними стояли військовослужбовці РФ.

"У цьому випадку йтиметься не про створення проходу через Маріуполь і Бердянськ в Крим. У даному випадку йтиметься про лівобережну Україну, тобто про захоплення всієї Донецької, Дніпропетровської, частини Запорізької, Херсонської областей як мінімум. Тобто все буде ширше. Недарма Путін говорить про те, що "це буде мати тяжкі наслідки для української державності в цілому", тобто він погрожує агресією проти України в цілому", — додав Клименко.