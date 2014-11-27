Бойовики "ЛНР" викрали 85 автомобілів СБУ

Як повідомила в мережі Facebook начальник прес-служби головного управління МВС в Луганській області Тетяна Погукай, 26 листопада до Старобільського районного відділу міліції поштою надійшло повідомлення з управління СБУ щодо незаконного заволодіння озброєними особами так званої «Луганської народної республіки» 85 автомобілями на території Луганської області, які перебували на обліку в УСБУ в області.

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Цей факт зареєстровано.

Крім того, 26 листопада співробітники УСБУ спільно з працівниками Лисичанського міськвідділу міліції в гаражі в кварталі Молодіжний Лисичанська виявили і вилучили: 87 патронів калібру 7,62 мм; 22 німецькі патрони калібру 7,92 мм; 2 патрони калібру 5,45 мм; 20 холостих патронів, калібру 5,45 мм і 1 мінометну міну. Цей факт зареєстровано, проводиться подальша перевірка.