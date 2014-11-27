На номерних знаках авто на Донбасі прапор України вже замінюють позначками "ДНР" і "ЛНР"
На окупованих територіях Донбасу на номерних знаках автомобілів зображення Державного Прапора України замінюють на позначки терористичних організацій Донецька та Луганська «народні республіки».
Такі дані мають представники Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі, які базуються на російських прикордонних пунктах пропуску “Гукове” та “Донецьк” у Ростовській області.
Про це вони повідомили у щотижневому звіті місії, оприлюдненому на сайті організації.
Читайте такожУ Донецьку терористи захопили санаторій і 7 авто, які належать "Норду" - МВС"Моніторингова місія бачила збільшення кількості машин, які мали наклеєні позначки з написом "ДНР/ЛНР" і які замінюють український прапор на номерних знаках", - сказано в повідомлені щодо фактів, які стосуються перетину державного кордону машинами з окупованих територій України в Російську Федерацію.
Як повідомляв УНІАН, у звіті місії ОБСЄ також йдеться, що українсько-російський кордон продовжує перетинати значна кількість осіб у військовій формі.