На номерних знаках авто на Донбасі прапор України вже замінюють позначками "ДНР" і "ЛНР"

Такі дані мають представники Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі, які базуються на російських прикордонних пунктах пропуску “Гукове” та “Донецьк” у Ростовській області.

Про це вони повідомили у щотижневому звіті місії, оприлюдненому на сайті організації.

Читайте такожУ Донецьку терористи захопили санаторій і 7 авто, які належать "Норду" - МВС"Моніторингова місія бачила збільшення кількості машин, які мали наклеєні позначки з написом "ДНР/ЛНР" і які замінюють український прапор на номерних знаках", - сказано в повідомлені щодо фактів, які стосуються перетину державного кордону машинами з окупованих територій України в Російську Федерацію.

Як повідомляв УНІАН, у звіті місії ОБСЄ також йдеться, що українсько-російський кордон продовжує перетинати значна кількість осіб у військовій формі.