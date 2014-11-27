За добу із зони АТО виїхало майже 4 тисячі мирних жителів
14:30, 27 листопада 2014Політика
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Впродовж минулої доби з окупованих терористами територій Донбасу виїхали в інші регіони України понад 3,6 тис. мирних жителів.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
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"Зберігається тенденція збільшення потоку переселенців з Донецької та Луганської областей. Так, за добу тимчасово розміщено понад 3,6 тис. вимушених переселенців", - сказав Лисенко.
Всього, за його словами, тимчасово розміщено в інших регіонах України понад 487 тис. переселенців.
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