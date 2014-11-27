За добу із зони АТО виїхало майже 4 тисячі мирних жителів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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"Зберігається тенденція збільшення потоку переселенців з Донецької та Луганської областей. Так, за добу тимчасово розміщено понад 3,6 тис. вимушених переселенців", - сказав Лисенко.

Всього, за його словами, тимчасово розміщено в інших регіонах України понад 487 тис. переселенців.