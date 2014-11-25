Переселенцям із зони АТО не будуть платити пенсії і стипендії без спецдовідки

17:04, 25 листопада 2014
Суспільство
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Переселенці з окупованих територій України і районів проведення АТО для отримання соціальних виплат із бюджету повинні отримати довідку про взяття на облік як тимчасово переміщених осіб до кінця року.

УНИАН

"Зазначені виплати, призначені або продовжені відповідним особам до набуття чинності цією постановою, здійснюються за фактичним місцем проживання (перебування) у випадку видачі їм до 31 грудня 2014 року такої довідки", - сказано в постанові Кабміну від 5 листопада, опублікованій 25 листопада, передає Дзеркало тижня.

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Мінсоцполітики, КМДА і обласним адміністраціям доручається поінформувати переселенців про порядок постановки їх на облік та видачу відповідної довідки.

Раніше УНІАН повідомляв, що в уряді запевняють, що всі переселенці з Донбасу проведуть зиму в комфортних умовах.

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