Переселенцям із зони АТО не будуть платити пенсії і стипендії без спецдовідки

"Зазначені виплати, призначені або продовжені відповідним особам до набуття чинності цією постановою, здійснюються за фактичним місцем проживання (перебування) у випадку видачі їм до 31 грудня 2014 року такої довідки", - сказано в постанові Кабміну від 5 листопада, опублікованій 25 листопада, передає Дзеркало тижня.

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Мінсоцполітики, КМДА і обласним адміністраціям доручається поінформувати переселенців про порядок постановки їх на облік та видачу відповідної довідки.

Раніше УНІАН повідомляв, що в уряді запевняють, що всі переселенці з Донбасу проведуть зиму в комфортних умовах.