Переселенцям із зони АТО не будуть платити пенсії і стипендії без спецдовідки
17:04, 25 листопада 2014Суспільство
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Переселенці з окупованих територій України і районів проведення АТО для отримання соціальних виплат із бюджету повинні отримати довідку про взяття на облік як тимчасово переміщених осіб до кінця року.
Переселенці повинні отримати довідку до кінця року / УНІАН
"Зазначені виплати, призначені або продовжені відповідним особам до набуття чинності цією постановою, здійснюються за фактичним місцем проживання (перебування) у випадку видачі їм до 31 грудня 2014 року такої довідки", - сказано в постанові Кабміну від 5 листопада, опублікованій 25 листопада, передає Дзеркало тижня.
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Мінсоцполітики, КМДА і обласним адміністраціям доручається поінформувати переселенців про порядок постановки їх на облік та видачу відповідної довідки.
Раніше УНІАН повідомляв, що в уряді запевняють, що всі переселенці з Донбасу проведуть зиму в комфортних умовах.
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