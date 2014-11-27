У Раді зареєстрували законопроект про відкликання нардепів

Зараз текст документу поки відсутній на сайті парламенту.

Автор проекту закону – представник «Блоку Петра Порошенка» Тарас Батенко.

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Раніше президент Петро Порошенко заявляв про підтримку створення закону про відкликання народних депутатів. Порошенко зазначив, що "треба починати з місцевих депутатів". За його словами, сприяти прийняттю зазначеного закону буде децентралізація влади в Україні, яка розроблена за кращими зразками такої децентралізації в країнах Європи, зокрема в Польщі.