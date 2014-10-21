Президент підтримує сворення закону про відкликання народних депутатів

Про це глава держави заявив, відповідаючи на запитання журналістів під час перебування у Дніпропетровську. За його словами, виборцям необхідно надати право не тільки обирати депутатів, але й відкликати їх.

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Петро Порошенко зазначив, що "треба починати з місцевих депутатів". За його словами, сприяти прийняттю зазначеного закону буде децентралізація влади в Україні, яка розроблена за кращими зразками такої децентралізації в країнах Європи, зокрема в Польщі.

За словами президента, закон про відкликання народних депутатів України має бути розроблений і прийнятий "другим за чергою після закону про відкликання депутатів місцевих рад".